Tuna Amadis de Gaula assinala 38.º aniversário com concerto de bandolins

A Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula celebra o seu 38º aniversário com um concerto no próximo sábado, dia 21 de setembro, pelas 20 horas, no Salão Paroquial de Gaula – Igreja de Nossa Senhora da Luz.

Este evento é uma organização da Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula e da Casa do Povo de Gaula e conta com o apoio de várias entidades públicas e privadas.

“A Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula foi fundada a 13 de setembro de 1986, aquando das comemorações do Dia da Freguesia. Teve na sua origem a batuta do saudoso professor Manuel Vieira, que permaneceu como seu diretor artístico, até à data do seu falecimento (2021). Atualmente, sob a direção artística da professora Carolina Faria, a Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula conta com 14 elementos e 9 aprendizes, mantendo as intenções do seu fundador: ensinar música em Gaula, preservar o bandolim e dar continuidade às tradições da freguesia!”, recorda a organização, em comunicado.

Segundo a diretora artística, “o certame tem como principal objetivo comemorar a longevidade da Tuna Amadis, que se dedica há 38 anos à preservação e valorização da tradição bandolinista nesta freguesia, oferecer ao público a oportunidade de assistir a um concerto que celebre o bandolim e o seu repertório, descentralizando assim este tipo de acontecimentos, e incentivar o intercâmbio musical e artístico entre os diferentes grupos convidados”.

Nesta primeira celebração de aniversário, o evento oferece uma programação diversificada, com a participação de três grupos madeirenses: Tuna de Câmara de Machico, Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha, e Machetinho.

O concerto é de entrada livre.