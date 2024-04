No início de maio, regressam os ‘sunsets’ e ‘DJ sessions’ estão de volta ao Calhau Beach Club, com o tema tropical a invadir o bar de praia do hotel Saccharum, na Calheta, que se transformará numa pista de dança ao ar livre, ambientada pelas criações de reconhecidos DJs.

O arranque oficial do Tropical Beats acontece a 3 de maio com uma seleção musical de Peete Moss numa tarde repleta de ritmos. No sábado, 4 de maio, é a vez de Vítor Freitas animar com todo o seu talento, a quem se segue Nuno Marcial que promete contagiar com a sua energia vibrante, no domingo, 5 de maio.

O Tropical Beats by Calhau Beach Club acontece todos os fins de semana até 29 de setembro, entre as 16h00 e as 20h00. A agenda contempla diferentes ritmos musicais: as sextas-feiras serão para o Chill-house, os sábados dedicados a Nu Disco e os domingos às batidas do Reggae.

Além disso, os pores do sol ganham ainda mais encanto com a realização de um evento especial a cada mês que contará com a presença de artistas que são uma referência no panorama musical. Nestes dias, a animação prolonga-se até às 22h00.

Aberto todos os dias das 10h30 às 21h30, o Calhau Beach Club oferece uma seleção gastronómica descontraída, com influências oriundas da América Latina, do Sudoeste Asiático e da África Austral.