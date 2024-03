Teresa Gonçalves Lobo oferece a José Manuel Rodrigues o catálogo da sua exposição no Museu Nacional Soares do Reis

A artista plástica Teresa Gonçalves Lobo ofereceu, hoje, ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o catálogo da sua mais recente exposição, intitulada ‘Teresa Gonçalves Lobo e Domingos Sequeira: um diálogo no tempo | a dialogue in time’, que está patente no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.

Recorde-se que este projeto expositivo a norte do país surgiu na sequência da anterior mostra da autoria da artista madeirense, ‘Da raiz ao núcleo’, inaugurada no Parlamento madeirense a 10 de março de 2022 e que, ao longo de seis meses, foi visitada por mais de duas mil pessoas.

De referir que algumas das obras que estiveram expostas no Parlamento regional integram agora, desde 24 de janeiro último, este diálogo entre Teresa Gonçalves Lobo e Domingos Sequeira, conjunto no qual se insere o quadro que foi adquirido pela Assembleia Legislativa da Madeira, para a sua coleção de arte contemporânea.

‘Teresa Gonçalves Lobo e Domingos Sequeira: um diálogo no tempo | a dialogue in time’ conta com a curadoria do renomado crítico de arte Bernardo Pinto de Almeida e pode ser visitada no Museu Nacional Soares dos Reis até ao próximo dia 28 de abril.