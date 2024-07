O Parque de Santa Catarina transformou-se, hoje, numa máquina do tempo que leva o público de volta aos anos 90.

Neste que é o segundo dia de Summer Opening, começam, por esta altura, a reunir-se várias pessoas no recinto, que hoje celebra uma ‘Revenge of The 90s’.

Do palco ecoam sonoridades que marcaram toda uma geração e no relvado começa a aquecer o clima de festa, com vários festivaleiros sentados e outros tantos de pé a vibrar com a melodia do hip hop que ressoa, neste preciso momento.

Ao palco sobem, hoje, King Africa e Melão.