O mau tempo deu tréguas e, neste momento, já estão montados os balcões para venda de produtos artesanais e tradicionais, assim como as barracas de comes e bebes da Festa da Escola da Vila, um evento que vai na sua terceira edição e que é um projeto da Porta 33.

O arranque deste programa de dois dias teve início, ontem, com um concerto no Centro de Congressos do Porto Santo. Hoje, o palco é o recreio da antiga escola da vila do Porto Santo, agora entregue à Porta 33 que aqui desenvolve vários projetos culturais, entre eles, este que regista exposição, conferências e animação de vários grupos do Porto Santo, com a colaboração de alunos do CELFF.

Os momentos de dança apresentados tanto ontem como hoje, são coordenados por artistas da Madeira, do norte de Portugal, do Brasil e da Ucrânia. Não falta a animação no espaço e esta arrancou com a música da banda da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade.

A festa vai até de noite e sente-se, já, o cheiro a Natal, com a venda de confeitaria, licores e demais iguarias.