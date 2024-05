As Festas do Concelho de Santa Cruz, conhecidas como ‘SantaFaz’, vão realizar-se entre os dias 21 e 25 de junho com a promessa de movimentar milhares de pessoas até ao centro da sua capital. Um dos grandes destaques desta edição será o espetáculo de Rui Veloso, renomado cantor, compositor e guitarrista português, que subirá ao palco que se vai erguer junto ao Mercado Municipal na segunda-feira, 24 de junho, às 21h30.

Frequentemente apelidado de pai do rock português, Rui Veloso é uma figura incontornável na cena musical nacional. Com uma carreira que se estende por mais de quatro décadas, o artista assina inúmeros sucessos, incluindo ‘Chico Fininho’, ‘A Paixão’, ‘Não há estrelas no céu’ e ‘Porto Côvo’. Pouco tempo depois de ter estado na Madeira, para animar o aniversário do Clube Naval do Funchal, está garantido o seu regresso aos braços do público da Pérola do Atlântico.