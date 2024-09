Com uma carreira reconhecida no panorama musical em Portugal, Rui Trintaeum é a grande atração da próxima festa Tropical Beats marcada para o dia 14 de setembro, no Calhau Beach Club, na praia da Calheta. O DJ, natural do Porto, traz à ilha uma performance que promete ser descontraída e vibrante.

O evento que combina música, dança e diversão, promete agitar a tarde e noite de sábado, serão que para além da dança, poderá também ser preenchido com mergulhos no mar, degustação de cocktails e snacks apetitosos.

Rui Trintaeum, tornou-se uma referência no panorama musical, como proprietário, programador e DJ residente do clube de música eletrónica Trintaeum – um espaço mítico no Porto por onde passaram artistas como Carl Craig, Theo Parrish ou Jazzanova, entre outros nomes sonantes. O Trintaeum tornou-se num clube de referência no circuito internacional de DJs.

Apaixonado pela música desde tenra idade, Rui Trintaeum foi também baixista da banda pós-punk ‘Culto da Ira’, que se destacou, em 1984, na 1.ª edição do concurso de música moderna organizado pelo Rock Rendez-Vous, um marco para gerações de músicos e melómanos portugueses.

Nos últimos anos, Rui Trintaeum é presença regular nos mais importantes clubes e festivais nacionais, tem uma residência mensal no Clube Plano B no Porto e um programa semanal - quartas 22/23h - na Rádio YéYé.

Para além dos reconhecidos DJs com quem partilhou a cabine de som no Trintaeum, o artista atuou ao lado de Underwold, Bonobo, Maya Jane Coles, Nina Kravitz, Black Coffee entre outros.

Como é hábito, as Tropical Beats dão também destaque aos artistas regionais. Na festa de 14 de setembro, a acompanhar Rui Trintaeum, estarão também os DJs madeirenses Nelson Caires e João Garcia, garantindo batidas dançantes das 16h00 às 22h00.

Festa Tropical Beats | DJ convidado Rui Trintaeum

14 setembro

16h00 – DJ Nelson Caires

18h00 – DJ Rui Trintaeum

20h00 – DJ João Garcia

Tropical Beats by Calhau Beach Club

Sextas-feiras, sábados e domingos | 16h00 – 22h00

maio a setembro

A 2ª edição das Tropical Beats by Calhau Beach Club arrancou oficialmente a 18 de maio e prolonga-se até setembro, às sextas-feiras, sábados e domingos, entre as 16h00 e as 22h00. A agenda contempla diferentes ritmos musicais: as sextas-feiras serão para o chillout, os sábados dedicados ao disco sound e os domingos às batidas do reggae.