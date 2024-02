Rui Campos Matos realiza visita guiada ao Hospício da Princesa Dona Maria Amélia

Tem lugar na próxima quarta-feira, mais uma sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, que visa aproximar os escritores do público em geral e que desta vez terá como convidado Campos Matos, autor da obra “Hospício da Princesa Dona Maria Amélia – Um Livro de Pedra”, que integra a coleção ‘Madeira Selected Memories’, da DRABM, lançado no início de 2022.

Conforme desvela uma nota enviada à redação, por se tratar dum livro que apresenta um aprofundado estudo sobre o edifício, o seu arquiteto e a sua construção, esta sessão será feita no próprio Hospício, sendo esta uma oportunidade para o público em geral ficar a conhecer a história e os diferentes pormenores arquitetónicos do mesmo, guiados pela mão segura de um estudioso que lhe conhece todos os segredos.

Recorde-se que a Princesa Dona Maria Amélia faleceu há 171 anos na Quinta das Angústias atual Quinta Vigia, mais precisamente a 4 de fevereiro de 1853, vitimada pela tuberculose. Em tributo à sua memória e também como agradecimento pela forma carinhosa como então o povo madeirense a acolheu e à sua mãe, D. Amélia, viúva do primeiro Imperador do Brasil, aquando da sua estadia na ilha, decidiu mandar edificar um hospital para acolher e tratar gratuitamente os madeirenses pobres atacados da pela mesma doença.

Já Rui Campos Matos é formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, onde se doutorou com uma tese subordinada ao tema “A Arquitetura do Turismo Terapêutico – Madeira e Canárias, 1800-1914”. Exerce a sua profissão na ilha desde 1989.

Paralelamente ao seu labor diário, desenvolveu uma paixão pela pesquisa histórica, sobretudo a alusiva à arquitetura regional, tendo já publicado outras três obras, para além da que estará em foco na próxima semana, mormente “As Origens do Turismo na Madeira: Quintas e Hotéis do Acervo da Photographia Museu – “Vicentes” (2013), “Singularidades Arquitetónicas do Funchal” (2019) e “Guia de Arquitetura do Funchal Século XX: 15 Obras Essenciais” (2020).

Destaque-se que é esta a segunda vez que o Clube de Leitura da Biblioteca Municipal se realiza fora de portas. Nesta nova sessão realizada ao ar livre, o ponto de encontro será junto ao portão do Hospício da Princesa Dona Maria Amélia, na Avenida do Infante, n.º 12.