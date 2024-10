O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s acolhe a partirn de hoje a exposição ‘Retrato[s] de Família’, uma mostra que combina realidade aumentada e arte participativa, com foco em biografias fictícias de famílias funchalenses. A exposição é da autoria do coletivo ciberliterário d1g1t0 e estará patente até dezembro.

O projeto recebeu uma Bolsa de Criação Artística, com apoio da Câmara Municipal do Funchal, e utiliza retratos do espólio do Museu de Arte Contemporânea da Madeira. O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, presente na inauguração que ocorreu esta terça-feira, destacou o caráter inovador da exposição e a influência contínua de António Aragão no panorama cultural.

O governante sublinhou, na ocasião, o contributo do Museu de Fotografia da Madeira como palco de inovação, permitindo que novas expressões artísticas se desenvolvam ao lado de um rico espólio histórico.