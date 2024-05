A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, apresenta esta quarta-feira, 15 de maio, pelas 21 horas, um concerto protagonizado pelo quarteto de cordas Atlântico a ter lugar no Royal Savoy.

“Neste concerto será apresentado em primeira audição absoluta a peça ‘Paisagem Sobre o Mar Azul’ para harpa e quarteto de cordas, do jovem compositor madeirense Afonso Martins, uma peça que foi distinguida com o Primeiro Prémio na categoria Composição do Concurso ‘Prémio Jovens Talentos 2023 do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira’”, informou a ANSA em nota de imprensa. Neste concerto, acrescenta, será ainda interpretado o Quarteto em Ré Maior do período clássico do austríaco Mozart, e o Quarteto nº 3 ‘Mishima’ do período do atual de Philip Glass.

Os bilhetes custam 15€ e estão disponíveis na receção do Hotel Royal Savoy.