O Festival Aqui Acolá decorre na Ponta do Sol entre 9 e 12 de maio, com uma programação que oferece desde manifestações de arte tradicional às formas mais vanguardistas, e onde os visitantes podem escolher eventos a assistir entre uma diversidade artística que vai desde o cinema à pintura, passando pela música. A programação, que tem vindo a ser divulgada aos poucos, está agora completa, podendo ser consultada num site lançado em: https://festivalaquiacola.pt/pt/.

Este ano, o ‘Aqui Acolá’ congrega música, dança, teatro, cinema, literatura, artes plásticas, entre outros. O festival é organizado pelo Município da Ponta do Sol, sendo que, durante quatro dias, cerca de 60 horas, em sete palcos e por várias ruas da Vila será possível assistir, participar e viver as cerca de 40 manifestações artísticas.

“Este festival urbano acontece em pontos emblemáticos da Vila da Ponta do Sol, com diversos palcos, o que inclui a frente mar da vila, a sua parte antiga, o auditório do Centro Cultural John dos Passos, uma antiga esquadra da polícia com arquitetura Estado Novo e uma capela, originalmente construída no séc. XVII”, salienta a autarquia em comunicado.

Reforça também que alguns destes ‘palcos’ são utilizados para que artistas plásticos exponham as suas obras, que podem ir da pintura à escultura, passando pela fotografia, tornando assim o festival numa “experiência imersiva, fortemente influenciada pelo ambiente natural e arquitetónico onde decorre.”

Fique a par de todas as novidades através do site do ‘Festival Aqui Acolá 2024’, agora disponibilizado em https://festivalaquiacola.pt/pt/.