A Orquestra Clássica da Madeira apresenta esta quinta-feira, 30 de maio, pelas 21h30, um concerto de música de câmara pelo Quinteto de Sopros ‘Atlântida’.

Conforme esclarece um comunicado de imprensa, neste concerto serão apresentadas obras do período clássico com composições de Mozart, do século XX, do inglês Gustav Holst e dos portugueses, já dos tempos atuais, Pedro Camacho e Eurico Carrapatoso.

O Quinteto de Sopros ‘Atlântida’ é constituído por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores regionais, nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música.

Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

Com Pedro Camacho na Flauta, Louise Whipham no Oboé, José Barros no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote e Rúben Silva na Trompa, músicos dedicados e experientes, nesta proposta artística a ser apresentada no Reid´s Palace A Belmond Hotel, localizado na encosta do Funchal.

Refira-se que esta “é uma parceria com que a Orquestra Clássica da Madeira se sente verdadeiramente agradecida porque desta forma consegue com elevação receber os seus convidados maestros e solistas”, conforme destaca a mesma nota.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros e encontram-se à venda na receção do Reid´s Palace A Belmond Hotel.