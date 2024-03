Oficina de Teatro do Estreito estreia ‘O Regresso do Morto’

A Oficina de Teatro do Estreito (OFITE) estreia, no dia 22 de março (21h), o seu novo espetáculo de comédia ‘O Regresso do Morto’, com direção artística assinada por Zé Abreu, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. A peça ficará ainda em cena nos dias: 23 (21h), 24 (17h e 19h), 25 (21h), 26 (21h) e 27 (21h). As reservas para assistir ao espetáculo deverão ser feitas a partir do telefone: 291 910 040.

O espetáculo tem um elenco multigeracional, composto por quinze intérpretes, sendo a sua grande maioria residente na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Relembra-se que, em 2023, o Município de Câmara de Lobos recebeu o Prémio Autarquia do Ano, com o projeto da OFITE | Oficina de Teatro do Estreito, que foi reconhecido como um exemplo nacional na categoria de Cultura, especificamente no Teatro. Esta distinção é um reconhecimento da qualidade do projeto da OFITE e do seu envolvimento inclusivo com a comunidade.