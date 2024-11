A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) irá apresentar o concerto “Paganini in Jazz” neste sábado, às 18h, no Centro de Congressos da Madeira. Com direção do maestro italiano Piero Romano, a OCM propõe uma interpretação inovadora das obras de Niccolò Paganini, complementada por um trio de jazz composto por guitarra, viola baixo e bateria. Este concerto, que promete explorar a complexidade técnica e a expressividade do legado de Paganini, contará com a participação especial do violinista Ettore Pellegrino e arranjos orquestrais de Roberto Molinelli.

Os alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira terão entrada livre, reforçando a missão pedagógica da Orquestra de tornar a música clássica acessível às novas gerações. O diretor artístico da OCM, Norberto Gomes, destaca que este programa visa envolver um público diversificado, criando uma experiência estética e emocional. Os bilhetes, a 20 euros, estão disponíveis na Ticketline e no próprio local a partir das 16h.