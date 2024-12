O Number One Pub reabre as suas portas , após cerca de três semanas de encerramento para férias. Para marcar esta ocasião especial, o espaço recebe no sábado, dia 7 de dezembro, a banda madeirense Akoustic Junkies, “que promete uma noite memorável de rock, muita animação e celebração”.

O concerto terá início pelas 22h30, e o alinhamento contará com interpretações de temas icónicos de bandas como Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, Metallica, Nirvana, Pearl Jam, The Doors, entre outros.

“Estamos muito entusiasmados por voltar ao Number One Pub, especialmente numa noite tão marcante como esta reabertura. Prometemos uma celebração à altura, com muita energia e boa música!”, declara a banda.

Esta será a terceira vez que a banda sobe ao palco do Number One Pub, um local que já é especial na história dos Akoustic Junkies. A primeira atuação aconteceu em dezembro do ano passado, e a segunda em abril deste ano, durante o Festival Apalloza, organizado pelo próprio pub. “Com uma energia contagiante e um repertório que conquista várias gerações, os Akoustic Junkies preparam um espetáculo único para assinalar esta grande reabertura”, refere a organização.