Uma nova edição do ‘Música nos Museus’ tem início esta sexta-feira, com aquele que será o primeiro de 12 concertos a compor um programa para cada um dos meses deste ano.

O arranque da iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal é antecedido pelo lançamento oficial da iniciativa que, ao longo dos 12 meses de 2024, apresentará em três espaços culturais da capital madeirense 12 projetos musicais, envolvendo um total de 38 músicos que vão oferecer ao público concertos de uma grande variedade de géneros musicais.

Conforme realça a organização, no programa desta sexta edição constam sete projetos que integram, pela primeira vez, o cartaz do ‘Música nos Museus’. Dois deles, refira-se ainda, são de jovens artistas pertencentes à faixa etária dos 20 anos (SILK e Grafite).

Os concertos do ‘Música nos Museus’, iniciativa criada em 2018 com o intuito de promover os museus da cidade e dar palco aos artistas local, estão agendados para as 18 horas de cada um dos dias apontados no programa abaixo.

O investimento nestas atividades representa um valor superior a 10 mil euros, sendo que os bilhetes para os espetáculos têm um custo de cinco euros. Estes podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou online, através da plataforma Ticketline.

O primeiro concerto é protagonizado pelos SILK, e tem início às 18 horas de hoje, no Museu Henrique e Francisco Franco, onde decorre por esta altura a apresentação do programa.

Programa:

Museu Henrique e Francisco Franco

26 de janeiro – SILK

23 de fevereiro – Triângulo

28 de junho - Bruna & Luís

30 de agosto - Alternative Moments

24 de novembro – Grafite

Museu A Cidade do Açúcar

26 de abril - Joves Band

26 de julho - Vítor Anjo

27 de setembro - Funchal Guitar Quartet

13 de dezembro - Velha Guarda e Rodopio Pitoresco

Estação do Monte

22 de março - P’lo caminho

24 de maio – Franco

25 de outubro - Elian Bittencourt