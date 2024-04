O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicentes’s (MFM-AV), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, inaugura, amanhã, sexta-feira, pelas 16h30, uma exposição intitulada “50 Anos do 25 de Abril - Vozes do Povo: reflexos de Abril”. O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

A mostra é constituída por imagens captadas pelos fotógrafos e casas fotográficas, Carlos Fotógrafo, Perestrellos Photographos, João Pestana e Foto Moderna (cedência da coleção Tiago Carita) e resulta uma organização conjunta do MFM-AV e da Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.