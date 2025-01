O Monte Palace Madeira - Jardim Tropical anunciou, hoje, a programação musical de fevereiro de 2025 do ‘Music at the Monte’, uma iniciativa que destaca e promove o talento dos artistas madeirenses junto aos turistas que visitam a ilha de todas as partes do mundo. Com um cartaz diversificado, este evento promete proporcionar uma experiência sonora inesquecível num dos cenários mais deslumbrantes da Madeira.

O ‘Music at the Monte’ reafirma o compromisso do Monte Palace Madeira em valorizar a cultura e os artistas locais, dando-lhes visibilidade junto a um público internacional. Durante todo o ano de 2025, a programação musical trará uma diversidade de estilos, oferecendo atuações ao vivo diárias que enriquecem a experiência dos visitantes.

As atuações acontecem diariamente das 12h30 às 13h30 junto ao Lago Central. Assim, a 1 e 15, atua o grupo Monte Verde. A 2, o Trio Shine (jazz), a 3,7 e 24, é a vez do Duo Inlay (acústico). O Madalena Caldeira Duo atua a 5 de fevereiro. Já Leonardo Sousa tem atuações programadas para os dias 6,13 e 20.

Pode contar com baladas francesas e espanholas no dia 8, por Lugya So. Francisco Lopes e Luís Caldeira sobem ao palco a 9. Carlota Correia Duo acontece a 10. Mariana Ornelas e o seu saxofone atuam a 11. Para 12 e 26, está prevista a atuação de Marina Trindade Duo. A 14, é a vez de Sarah Borges, enquanto que a 16, tem lugar música tradicional madeirense e portuguesa por Ficha Tripla. Ana Irene Rodrigues sobe ao palco a 17 e a 21. Os Doal atuam a 19. Júlia Ochoa Duo está previsto para 22, Bruna Pereira e Luís Barros, com fado moderno, pop e rock, mostram o seu talento a 23. Já a 27, é a vez de Mateus Saldanha, Hugo Lobo e Thiago Alves. As atuações terminam a 28 com Cristina Barbosa Duo.