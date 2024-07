Terminaram as Festas de São Pedro da Ribeira, com a emoção do jogo da seleção nacional mas também com muita animação musical, com os Mariachi e Roni de Melo.

A Ribeira Brava transformou-se, nos últimos cinco, dias num “grande arraial” à moda madeirense. Não faltou diversão, animação para todos os gostos e feitios e, claro, os típicos comes e bebes.

“O balanço é bastante positivo. Mais uma vez a câmara, a paróquia da Ribeira Brava e a população fizeram um grande arraial de São Pedro”, destacou Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, constatando que foram “dias diferentes” em que a autarquia procurou manter vivas as tradições das festas de São Pedro, dando como exemplos a Charola, o Barco da Achada e as marchas populares.