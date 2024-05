Mais uma noite animada na Ribeira Brava com cerveja, petiscos e música

Foi ao som de um artista local, Diogo Abreu, que a animação musical do segundo dia da Festa da Cerveja, Doses e Petiscos arrancou, na marginal da Ribeira Brava.

O jovem, que canta há pouco tempo, mas já tem duas canções da sua autoria lançadas e com um videoclip em perspetiva, fez o aquecimento para a noite que se perspetiva concorrida, não só hoje, como nos próximos dois dias.

O duo Inlay foram os artista que se seguiram e banda Livebrisk atua a partir das 22h00. À meia-noite, o Dj Oxy vai dar ordem para dançar.

A cerveja (de fabrico artesanal e industrial) é a rainha deste evento, organizado pela Câmara Municipal, à qual se juntam uma diversidade de iguarias, como as lapas, as batatas fritas, as doses de alheira, atum, asinhas de frango, cachorros quentes, gelados, crepes, entre outras.

São 17 os espaços comerciais presentes, servidos por esplanadas que convidam a momentos de lazer à beira-mar, a partir das 10h00, hora de abertura do recinto da festa.

Em termos musicais, este sábado, a jovem Leonor Castro atua a partir das 20h00, segue-se a banda AOAKSO, por volta das 21h00, e Krod às 22h30. A música de discoteca vai estar por conta do Dj Sil, a partir da meia-noite.

Domingo, último dia, a tarde é de folclore e música tradicional, a partir das 16h00, com o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Ribeira Brava, o Grupo de Acordeões da Casa do Povo da Ribeira Brava e Grupo de Amigos da Casa do Povo da Serra de Água. O grupo Mariachi atua às 18h00 e João Vinagre encerra a Festa da Cerveja, Doses e Petiscos às 20h00.