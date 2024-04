Entre os dias 2 e 5 de maio, todos os caminhos vão dar à Festa do Cinema Italiano, que regressa ao Funchal para a apresentação de uma seleção de 10 filmes, acompanhados de gastronomia típica.

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal será o palco deste evento dedicado à cultura italiana em Portugal e que seja já na sua 17ª edição.

É com Piccolo corpo”, filme realizado por Laura Samani, que arranca esta festa, no 2 de maio, às 18 horas, seguindo-se O Rapto”, de Marco Bellocchio, às 21 horas.

Já no dia seguinte, sexta-feira, dia 3 de maio, às 18 hora, e em antestreia, será exibido “Disco Boy” de Giacomo Abbruzzese, filme vencedor do Urso de Prata para Melhor Contribuição Artística no Festival de Berlim, e às 21h, ”Eu, Capitão”, filme candidato ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

Por sua vez, o sábado arranca com a projeção do clássico “Feios, Porcos e Maus” de Ettore Scola, e, mais tarde, de ”Obrigado Rapazes”, obra de 2023 realizada por Riccardo Milani. Na sessão da noite, será exibido “O Boémio”, de Petr Václav.

Por fim, no domingo, último dia da Festa no Funchal, é apresentado ”Que Viva a Revolução”, de Paolo e Vittorio Taviani. Na sessão da tarde, às 18h, o público poderá ver em antestreia “O Colibri” de Francesca Archibugi, filme baseado no romance homónimo de Sandro Veronesi, vencedor do Premio Strega.

A Festa do Cinema Italiano no Funchal, termina com ”Ainda Temos o Amanhã” de Paola Cortellesi, o maior sucesso de bilheteira em Itália de 2023, chegando mesmo a superar o blockbuster “Barbie

No entanto, o melhor de Itália passa também pela sua gastronomia e, como tal, no Funchal, o Chef Rui Rodrigues, responsável pelo restaurante “Ratatouille” e “Mercearia dos Avós”, providenciará um cardápio especial durante os quatro dias da festa.