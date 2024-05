Abrace a oportunidade de vivenciar a “Magia nas Palavras”, uma jornada literária que promete encantar cada leitor numa experiência única. Sob a direção de Tatiana Carvalho, esta criação e dinamização acontece na Biblioteca Municipal do Funchal, proporcionando uma atmosfera cativante onde a magia se desvenda a cada página.

O evento estende-se a todas as famílias, convidando-as a participarem desta imersão por universos fantásticos. Cada página virada desvendará personagens encantadoras e cenários inesquecíveis, promovendo momentos de partilha e descoberta.

As sessões estão programadas para os dias 8 de junho e 13 de julho, com início pontual às 11h. Para garantir uma experiência intimista, a lotação é limitada a 25 participantes por sessão. A duração estimada é de 45 minutos, um período que promete ser mágico e envolvente para todas as idades.

Esta iniciativa busca criar um ambiente acolhedor, promovendo o amor pela leitura e fortalecendo os laços familiares por meio da magia contida nas palavras.

Pode realizar a sua inscrição através do seguinte link:

https://docs.google.com/forms/d/15qcEp9CGxDwPczBaCHjSYSRK4eQel2T-h2iU4w0XWYs/edit