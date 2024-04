Centrado em dois irmãos que cuidam da sua mãe que é doente de alzheimer, “uma realidade vivida por muitas famílias”, este filme explora “o papel do cuidador informal ao mesmo tempo que este lida com as diversas situações do seu dia a dia.”

Como refere a divulgação por parte da produtora Neblina Filmes, ‘Mãe’ é inspirado na avó do cineasta, que sofre de alzheimer e que permitiu, através da sua evolução, entender as consequências que trouce ao seu seio familiar. “Um retrato duro e cru dos dias de hoje, num confronto geracional com uma mensagem muito importante para o futuro e para os jovens”, salienta.