‘Pelas Costuras’, do madeirense João Borsch, passou ontem à final do Festival da Canção 2024, que se realizar é no dia 9 de março.

No rol das seis finalistas contempla ainda as cançõeS: ‘Teorias da conspiração’ (Nena), ‘Bem longe daqui’ (Perpétua), ‘Pontos finais’ (Rita Rocha), ‘Grito’ (Iolanda) e ‘Memory’ (Noble).

O anúncio dos seis primeiros finalistas - entre 10 dos 20 compositores a concurso este ano - foi feito de forma aleatória e as pontuações só serão conhecidas depois da final da 58.ª edição do festival.

No ano em que o festival celebra o 60.º aniversário, as duas semifinais e a final do concurso voltam a acontecer nos estúdios da RTP em Lisboa, onde se apresentaram no sábado os dez primeiros candidatos.

Também concorriam nesta primeira semifinal MELA, com “Água”, Mila Dores, com “Afia a língua”, LEFT., com “Volto a ti”, e Bispo, com “Casa Portuguesa”.

Cinco canções foram escolhidas através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público) e uma sexta escolhida apenas pela votação do público.

Na segunda semifinal, marcada para 02 de março, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras dez canções. Nesse dia serão escolhidas as restantes canções que disputarão a final, em 09 de março.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.