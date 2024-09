Fruto de um intercâmbio cultural entre o Alentejo e a Madeira – que teve início há dois anos, a Capote Música regressa à ilha com um concerto com os Lobo Mau para integrar a 5ª edição do Madeira Art Fest.

Segundo nota de imprensa, esta união de entidades resulta da iniciativa da Capote Música em parceria com o Madeira Art Fest, com apoio da Câmara Municipal de Évora, República Portuguesa - Cultura I DGARTES – Direção-Geral das Artes, Direção Regional da Cultura da Madeira e Barreirinha Bar Café.

Este ano, “foram os madeirenses Puppet Riot a integrar a 8ª edição do Capote Fest em Évora, em maio, e agora é a vez de Lobo Mau se apresentar ao público madeirense para um concerto na 5ª edição do Madeira Art Fest, amanhã, dia 19 de setembro, às 21h30 no Barreirinha Bar Café, no Funchal”, adianta a nota.

Recorde-se que o Madeira Art Fest é um evento regional que celebra a diversidade cultural e criativa da região, e a comunidade local, proporcionando visibilidade a diversas manifestações artísticas e jovens talentos emergentes, através de exposições e instalações artísticas, concertos, oficinas, mostra de curtas e documentários e residências artísticas.

A banda agora convidada é composta por David Jacinto, Lília Esteves e Gonçalo Ferreira, “um trio que nos leva ao universo sonoro das canções que nascem da sua partilha artística, enquanto músicos, autores, compositores, produtores e intérprete”. Os Lovo Mau têm editados três álbuns, nomeadamente ‘Na casa Dele’, ‘Vinha a Cantar’ e ‘Agarrado ao mundo’, projetos que são “o portal de entrada na realidade contemplativa e mordaz das suas canções.

O palco é a sua casa, e a sua casa é o local onde a sua música cria laços com quem o ouve, com quem lhe reconhece as estórias, as sensações e a essência da sua sonoridade indie, rock, folk, tuga, com qualquer coisa de indefinível e que faz eco em quem o sente e ao qual também pertence”.