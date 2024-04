Numa atuação marcada pela emoção, o madeirense Tiago Freitas conquistou os quatro jurados do programa ‘The Voice Kids’, que até se juntaram ao pequeno cantor para entoar o tema “Dance Monkey”.

Conforme anuncia a RTP, o jovem natural do Funchal tem apenas 11 anos e “a paixão pela música é posta à prova no restaurante da mãe, onde canta”.

Mas já em cima do palco deste programa, quando viu as cadeiras virarem pouco depois do arranque da sua atuação, Tiago foi tomado pela felicidade e pela emoção.

Todavia, a força dada pelos mentores foi o suficiente para o funchalense continuar a mostrar o seu talento.

Ora veja abaixo este momento especial: