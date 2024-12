Em dia de aniversário, João Carlos Abreu lançou, no Design Center Nini Andrade os seus mais recentes livros, intitulados ‘A Paixão de Rosa Flôr e outras histórias’ e ‘Whispering Tides’.

Perante uma plateia de amigos e admiradores da carreira literária e política do ex-secretário regional do Turismo, o escritor, que hoje completou 89 anos, partilhou um pouco da sua história pessoal, num discurso de improviso.

Falou, entre outros aspetos de uma vida multifacetada, das vivências na zona Zona Velha, da experiência de jornalista, no Jornal da Madeira e em Roma/Vaticano, e do convite de Alberto João Jardim para ingressar no Governo, não deixando passar um elogio ao antigo presidente do executivo regional.

Citando a sua amiga Amália Rodrigues, finalizou dizendo: “Não foi eu que vivi a vida. Foi a vida que me viveu” e “enquanto sonhar, a minha vida não terminará!”

Apesar de aniversariante, não centrou a atenção apenas nele, fazendo também uma homenagem, a título póstumo, a Dalila Rohena Diana. Desta autora, foi lançado o livro ‘Tanto Silêncio na Solidão das Horas’.

Os livros lançados vão estar à venda a partir da próxima semana no site da editora edicoesfraternitas.pt.