Fábio Porchat acrescenta nova data e sessões extra à tour anteriormente anunciada em Portugal do espectáculo de stand-up Histórias do Porchat, que vai estar em várias salas do país entre 28 de Setembro e 2 de Novembro.

A nova data é dia 13 de Outubro no Casino de Tróia e as sessões extra são em Lisboa (18h), Caldas da Rainha (19h30m), Funchal (18h - 19 de outubro) e Vila Real (18h).

Com 303 sessões já realizadas, mais de 250.000 espectadores, para além do sucesso no Brasil, Histórias do Porchat conquistou plateias internacionais em países como Angola, Espanha, França, Irlanda, Portugal e Suíça.

Ao longo das suas inúmeras viagens, Fábio acumulou experiências únicas, desde encontros com gorilas em safáris africanos até situações hilariantes como uma massagem quase erótica na Índia e uma improvável dor de barriga no Nepal. Essas vivências pessoais são o combustível para uma apresentação cheia de humor e descontração.