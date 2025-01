O vencedor da 10.ª edição do Prémio Vasco Graça Moura - Cidadnia Cultural é Helder Macedo.

O poeta, romancista, ensaísta, crítico, e professor foi distinguido com o prémio no dia em que Graça Moura celebraria 83 anos de vida. A cerimónia da entrega do prémio será anunciada oportunamente.

“Presidido por Guilherme d`Oliveira Martins, o júri elegeu Helder Macedo, tendo em consideração que “vivendo em Moçambique, desde a sua juventude, afirmou-se como uma consciência livre, considerando a liberdade como abrangendo a criação literária e artística, mas também o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação e independência”. Na acta do júri consta, ainda, que Helder Macedo “exilado em Londres, a partir de 1960, foi colaborador da BBC e lecionou no King’s College onde ensinou Língua e Cultura Portuguesas, afirmando-se como prestigiado investigador. Após a Revolução de 25 de Abril exerceu em Portugal importantes funções na área cultural, tendo prosseguido, a par da criação literária e ensaística, uma ação persistente na cultura e educação em prol da cultura portuguesa no mundo”. Helder Malta Macedo nasceu a 30 de novembro de 1935, em Krugersdorp, na África do Sul. Passou a infância em Moçambique e regressou a Lisboa com 12 anos, tendo posteriormente frequentado a Faculdade de Direito de Lisboa. Deu os primeiros passos no domínio da ficção literária, escrevendo um romance e alguns contos que o regime ditatorial instaurado em Portugal censurou, impedindo a sua publicação - o livro foi, após a revolução de 1974, revisto pelo autor, que decidiu não o publicar. Contudo, conseguiu editar o seu primeiro livro de poemas com 21 anos de idade”, releva nota do gabinete de imprensa da Estoril Sol às redações.

“Empenhado na sua vida académica, fez uma pausa na escrita que só retomou anos mais tarde. Jovem de convicções anti-fascistas, foi perseguido pela PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado). Exilou-se em Londres em 1960, vindo a formar-se em Literatura e História. Docente do King’s College, aí realizou os seus estudos de doutoramento. Helder Macedo, em 1991 e 1998 editou, respectivamente, os romances “Partes de África” e “Pedro e Paula”. Co-organizador de Folhas de Poesia, colaborou em várias publicações, como Graal, Hidra I ou Colóquio/Letras. No domínio do ensaio, distinguiu-se com estudos de crítica literária que apresentavam perspetivas inovadoras sobre a conexão do texto literário com o horizonte mental e cultural em que foi produzido. Na vertente da poesia, publicou “Vícios e Virtudes”, em 2000, e o livro “Viagem de Inverno” e “Outros Poemas”, uma coletânea da sua poesia, editada pela Editora Record, do Brasil”, é acrescentado.