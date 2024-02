Geringonça anima evento de Carnaval do Imaculado a 18 de fevereiro

O Imaculado Coração de Maria vai ser anfitrião de um evento de Carnaval no dia 18 de fevereiro, domingo, numa iniciativa da Junta de Freguesia, no Jardim de Santa Luzia, que promete muita folia e diversão.

O evento, que tem entrada livre e apela à utilização de um disfarce ou adereço pelos participantes, está agendado precisamente para o derradeiro dia da programação regional que celebra o Carnaval entre os dias 7 e 18 de fevereiro.

Esta comemoração carnavalesca vai contar com a participação especial da Associação de Animação Geringonça, que promete colocar todos os presentes a dançar ao ritmo do samba e de outros sons próprios desta festa.

Depois da atuação da Associação de Animação Geringonça, está previsto um lanche oferecido pela Junta, onde não não vão faltar os sonhos e as malassadas com mel, iguarias tradicionais do carnaval madeirense.

Para além da animação musical e do lanche, o evento vai contar também com uma área de pinturas faciais, destinada às crianças, na sequência de uma parceria entre a Junta e a Associação de Teatro Amador do Livramento.