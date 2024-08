‘Divertimento’ abriu portas esta terça-feira na GALERIA.DOIS do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, sendo uma mostra que poderá ser visitada naquele espaço cultural do concelho da Calheta até ao final do mês de janeiro de 2025.

A exposição abrange um conjunto de nove relatos autobiográficos do passado de Miguel Ângelo Martins, associados a fotografias, e a uma série de dispositivos variados onde faz alusão a acontecimentos da sua vida, numa revisita, sobretudo, à infância vivida, na sua maior, parte em Machico.

Isso mesmo explicou, na inauguração, o artista plástico madeirense radicado em Salamanca há cerca de duas décadas, que aqui viajou até às suas memórias, sendo o resultado uma instalação em contexto ‘site-specific’ na qual apresenta “um habitáculo modular onde reverberam as cicatrizes das dores e das alegrias da infância vivida à escala de uma ilha, extravasando, porém, este pequeno mundo pensado a partir do olhar de uma criança ou da sua escala”, lê-se na nota de apresentação.

Na ocasião, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, felicitou a diretora do MUDAS.Museu, Márcia de Sousa, pela iniciativa de reaproveitar o espaço que anteriormente funcionou como loja para possibilitar que o museu ganhasse mais uma área de exposição, a GALERIA.DOIS.

O governante salientou o percurso deste madeirense natural de Machico, que começou a sua formação na Madeira mas que a ilha acabou por se revelar “pequena para a sua ambição artística”. Com experiência internacional e presença em “importantíssimos museus”, possui um legado que “é um orgulho”, referiu Eduardo Jesus, que agradeceu a mostra, que materializa um conjunto de leituras e interiorizações que o artista faz acerca das origens, assim como a divulgação da Madeira que é feita através da arte pela mão de Miguel Ângelo Martins.

Com curadoria de Márcia de Sousa, a mostra poderá ser vista neste local através de entrada livre, de terça-feira a sábado, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.