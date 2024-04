O secretário regional de Turismo e Cultura esteve presente no lançamento do 3.º número da Coleção Cadernos de Folclore, sobre o tema ‘Cancioneiro Tradicional Madeirense’, que decorreu esta segunda-feira na reitoria da Universidade da Madeira.

Na ocasião, Eduardo Jesus elogiou o trabalho criterioso de investigação que foi feito por “duas grandes instituições da cultura madeirense”, em concreto a Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira e a Associação Xarabanda, reforçando que “é impagável o trabalho que foi aqui produzido em conjunto”.

Considerando que “há que preservar a nossa memória”, com rigor empenho e dedicação, o governante afirmou que esta obra é a “garantia de que no futuro a nossa cultura pode ser entendida como deve ser entendida”.

O ‘Cancioneiro Tradicional Madeirense’ contou com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, tem 116 páginas e apresenta 60 cantigas, com a transcrição musical e a letra dos diversos géneros e concelhos da Madeira.