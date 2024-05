O filme ‘Mãe’, do realizador madeirense João Brás, produzido pela Neblina Filmes, continua a somar pontos e a assumir lugar de destaque no grande ecrã, numa altura em que a longa-metragem permanece em exibição nos cinemas pela sua terceira semana.

‘Mãe’, ocupa o 9.º lugar no ranking do Instituto de Cinema e Audiovisual (ICA), dos filmes com estreia nacional e exibidos em sala de cinema em 2024. Os primeiros lugares, destaca uma nota enviada à redação, são ocupados e liderados por grandes produções e distribuidoras do país, como é o caso da NOS Lusomundo Audivisual, Cinemundo e Leopardo Filmes.

De acordo com o referido ‘ranking’, até ao dia 15 de maio o filme ‘Mãe’ tinha sido exibido em 156 sessões, que foram vistas por 1.378 espectadores, gerando uma receita bruta de cerca de 7.500 euros.

“É de notar o desempenho do filme, sendo um filme português e olhando para a realidade dos filmes portugueses, o desempenho tem sido dentro do expectável. Na Madeira, a adesão tem sido bastante acima da média”, refere a nota da Neblina Filmes, satisfeita por “despertar e incentivar o público para uma procura e consumo cinematográfico do que é produzido na Madeira, contribuindo para o enriquecimento da oferta cinematográfica e cultural, vencendo o desafio no sentido da afirmação da nossa cultura, baseada na nossa identidade de forma também a conquistar e a cativar mercados externos, sendo que a criação e a base destas histórias, englobam tradições e vivencias ilustrativas e representativas madeirenses através da sétima arte, sendo o desafio e o compromissivo desta produtora e distribuidora.”