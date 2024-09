Esta edição, contou com cerca de 60 propostas, oriundas na sua maioria, de artistas sediados em cidades do continente nacional, contou também com uma participação saudável de artistas madeirenses - em particular jovens talentos - mas também com propostas oriundas do Brasil e Espanha - teve, como em outras ocasiões, seis vencedores, e propostas que vão desde as artes visuais, arquitetura e video-performance.

Este festival é conhecido por basear parte da sua programação numa seleção de artistas que se candidatam com propostas artísticas através de uma Open Call, cuja equipa de jurados é composta por vencedores das edições anteriores. Segundo a organização, esta prática “cria relações positivas e duradouras em redor do festival, e acrescenta elementos novos à já de si rica comunidade artística da Madeira”, e “mantém uma enorme frescura na programação”.

Na semana de 20 a 29 de setembro, a cidade do Funchal volta a receber o Festival FRACTAL. Esta iniciativa, apoiada pela Câmara Municipal do Funchal e pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, e criada pela associação cultural com o mesmo nome, iniciou-se de forma informal em 2019, e hoje tem um papel importante na programação cultural da cidade do Funchal.

‘Horseplay’, de Francisco Nuno, ‘Sistema de Vistas’ de Frederico Vicente, ‘Caco’ do Muro Atelier, ‘Cronoesculturas’ de Pedro Gramaxo e ‘Casinha de Prazer’ de Adonis Galvão são as propostas vencedoras desta edição, que tal como em anos anteriores, irão compor um percurso que se estende pelas zonas altas da cidade, iniciando-se na Quinta de São Roque, descendo a colina da Achada, passando pela Fortaleza do Pico, Quinta das Cruzes e Jardim de Santa Luzia. Por fim, regressa, como em outras edições, ao parceiro de programação Fórum Madeira, onde além dos candidatos selecionados pelo júri, e por seleção da equipa Forum Madeira, estará sediada a artista Catarina de Oliveira, com a proposta ‘Dracaena Draco’.

Como já é tradição, a semana do festival tem início com uma festa, desta feita, em parceria com o Threehouse, já parceiro da iniciativa noutras edições, que contará com o DJ Khalil Suleman, para abrir as hostes aos artistas e à comunidade FRACTAL, no seu icónico terraço, na sexta-feira dia 20 de setembro.

Para encerrar, a organização conta com a parceria recente da Galeria Tratuário, que irá receber o coletivo de djs Pintanga Discos, numa festa de encerramento imperdível, a decorrer no jardim deste espaço, marcando o encerramento do festival, no dia 27 de setembro.

Também tradição do FRACTAL é a programação de cinema, que conta com uma sessão ao ar livre do filme “Harold and Maude”, um clássico de 1971 do realizador Hal Ashby, com curadoria Screenings Funchal, a decorrer na Fortaleza do Pico, no penúltimo dia do Festival, sábado dia 28 de Setembro.