Festival da Canção Infantil com atuações do vencedor do The Voice Portugal e de 40 antigos alunos do Conservatório

O Festival da Canção Infantil, evento que dispensa apresentações e que decorre anualmente desde 1982, está de regresso para a sua 43.a edição a ter lugar no dia 6 de abril, pelas 16h00, no auditório do Centro de Congressos da Madeira.

O evento organizado pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode foi apresentado esta segunda-feira, sendo que estarão a concurso uma dezena de canções interpretadas por solistas com entre sete e nove anos. Estão envolvidas 75 crianças, dos quais 13 solistas e os restantes pertencentes ao coro infantil do Conservatório, destacou Virgílio Caldeira, diretor dos Serviços de Expressões Artísticas no Conservatório.

Esta edição do FCIM irá contemplar vários momentos especiais, entre eles uma abertura inédita sobre a liberdade, a assinalar os 50 anos do 25 de Abril e um momento musical por um coro constituído por cerca de 40 antigos alunos do Conservatório.

A destacar, também, a presença de José Bacelar, jovem criado e formado na Madeira que se sagrou vencedor do The Voice Portugal em 2023, que irá interpretar em palco canções de Maximiano de Sousa e de Elvis Presley. Para além disso, naturalmente, irá cantar Vera Ramos, vencedora do FCIM no ano passado, com ‘Carta à Paz’.

De realçar que esta edição volta a contemplar votação do público que estiver a assistir ao espetáculo no auditório, após a interpretação dos temas a concurso, assim como incluirá a votação de algumas crianças do Coro Infantil do Conservatório, selecionadas aleatoriamente.

Na apresentação, o presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, enalteceu a longevidade do evento, e o facto de este só se manter nestes moldes graças ao apoio político à educação artística na Região. Mais de cinco centenas de canções infantis inéditas já sairam desta iniciativa, possibilitando que as crianças madeirenses tenham acesso a canções “verdadeiramente infantis” nas escolas.

Admitiu, também, que “é cada vez mais difícil ter autores” neste festival, apesar de em tempos ter sido implementado um prémio monetário para os atrair.

Os bilhetes, que têm um custo de 12 euros, encontram-se à venda a partir de hoje na sede do Conservatório e no Pólo do Bom Jesus.

Revista do FCIM com o JM dia 5 de abril

No dia 5 de abril, com a edição impressa do JM, será lançada a ‘Revista do Festival’, onde constará o programa do evento e a apresentação dos solistas, temas a concurso e seus autores. Esta revista, posteriormente, será distribuída pelas escolas da Região.