Festa das Vindimas levou milhares ao Estreito (com fotos)

O reviver de tradições antigas captou a atenção de inúmeros locais e turistas que se estenderam ao longo das ruas, para apreciar a beleza dos trajes, dos carros alegóricos e da vivacidade das gentes da terra, com os cestos de uva à cabeça e os garrafões de vinho nos braços.

É certo que a quebra na produção não impediu a realização de um certame que atraiu milhares à freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

O próprio presidente do Governo Regional fez questão de sublinhar que “este é um cartaz importantíssimo” para a Região. “Continua a ser uma festa icónica no que diz respeito ao panorama do cartaz turístico da Madeira”, frisou, por fim, Miguel Albuquerque.