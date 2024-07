Intitulada “+Ambiente: Ambiente e Ação Climática em números”, a exposição, promovida pela direção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas, estará patente no Madeira Shopping a partir de amanhã, 24 de julho.

“Trata-se de uma mostra que tem por base o relatório anual com o mesmo nome e que aborda um conjunto de indicadores que dão uma perspetiva do estado do ambiente na Região”, refere nota desta direção às redações.

“Através do “+AmbienteMadeira” será possível perceber a evolução e a tendência de alguns dos descritores ambientais e de ação climática mais relevantes nos últimos anos, avaliando-se o desempenho ambiental da Região. Por exemplo, no documento pode-se ler que a “Água Segura para Consumo Humano” apresenta índices de qualidade muito elevado, com mais de 96% de todas as análises a cumprir todos os parâmetros químicos, físicos e microbiológicos de qualidade.

Ao todo são 20 painéis, que combinam gráficos a análises curtas referentes a 18 fichas temáticas de indicadores, organizadas em 8 domínios ambientais: Energia e Clima, Ar, Água, Solos e Biodiversidade, Riscos Ambientais, Economia e Ambiente, Resíduos e Programas Ambientais”, é complementado.