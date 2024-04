Uma exposição do artista plástico Rigo 23 abre ao público este sábado, dia 27, pelas 18h00, na Galeria A, do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), na Rua do Matadouro.

Esta exposição iniciou a sua itinerância em Nova Iorque e prosseguiu em Viena de Áustria, onde esteve exposta 10 meses entre 2023 e 2024 no Weltmuseum, para continuar no Funchal, na cidade natal do artista Ricardo Gouveia, conhecido como Rigo 23.