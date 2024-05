Estrela pop Taylor Swift traz esta semana a Lisboa a digressão mundial ‘The Eras’

A digressão mundial de Taylor Swift chega a Lisboa esta semana, para duas datas esgotadas no Estádio da Luz, esperando-se cerca de três horas de concerto de celebração da carreira da cantora country que se fez estrela pop.

Para muitos, os concertos de sexta-feira e sábado põem fim a uma espera de quatro anos. Taylor Swift teve a estreia marcada em palcos portugueses para julho de 2020, no festival Alive, mas a pandemia da covid-19 acabaria por decretar o cancelamento do espetáculo.

A passagem da “The Eras Tour” em Portugal, inicialmente apenas para uma data, foi anunciada em junho. Os bilhetes estariam à venda em julho, mas era necessário que os interessados se inscrevessem para eventualmente acederem à compra.

O preço dos bilhetes variava entre os 62,50 e os 539 euros, valores aos quais acresciam taxas, e esgotaram em pouco tempo, como tem acontecido em todas as datas desta digressão.

A digressão, que celebra a carreira de Taylor Swift com um alinhamento que inclui os temas mais populares dos álbuns da cantora, arrancou em março do ano passado em Glendale, no estado norte-americano do Arizona, e só terminará em dezembro deste ano em Vancouver, no Canadá.

Esta digressão mundial de Taylor Swift foi a primeira a ultrapassar os mil milhões de dólares em receitas, de acordo com a revista Forbes.

A parte europeia da “The Eras Tour”, que inclui datas nos cinco continentes, arrancou em 09 de maio, em Paris, e termina em 17 de agosto, em Londres.

Entretanto, em outubro do ano passado, estreou-se nos cinemas em todo o mundo, Portugal incluído, o filme-concerto “Taylor Swift: The Eras Tour”, realizado por Sam Wrench e gravado em agosto do ano passado durante os três concertos da digressão no estádio SoFi em Inglewood, na Califórnia.

Com a estreia simultânea em vários países a 13 de outubro, o filme somou a nível global, nos primeiros dias de exibição, 123,5 milhões de dólares, ou seja, cerca de 116 milhões de euros de receita de bilheteira, batendo recordes para a estreia de um concerto filmado, segundo contas da revista Variety.

A exibição do filme em Portugal somou 15.856 espectadores em três dias, tendo sido o mais visto naquele período, e registou 208.268 euros de receita de bilheteira, com os bilhetes a custarem 13,13 euros, um valor que foi definido pela própria artista, segundo a exibidora Cinema NOS.

O filme-concerto ficou depois disponível na plataforma de streaming Disney+.

Taylor Swift é, aos 34 anos, uma das artistas mais populares da música pop no mundo, tendo começado na adolescência no universo da música country.

Este ano, entrou pela primeira vez na lista anual de multimilionários da revista Forbes e tornou-se na primeira artista a vencer o Grammy de Melhor Álbum pela quarta vez.

De acordo com a Forbes, Taylor Swift tem uma fortuna avaliada em 1,1 mil milhões de dólares.

Taylor Swift, que nasceu em dezembro de 1989 no estado norte-americano da Pensilvânia, editou o álbum de estreia, homónimo, com 16 anos. Nessa altura, Shania Twain, as Dixie Chicks e Faith Hill eram algumas das suas referências musicais. “Taylor Swift” tem sido o único álbum fora do alinhamento do espetáculo.

Foi em 2014, com “1989”, álbum que inclui temas como “Shake it off” ou “Bad Blood”, que conta com a participação de Kendrick Lamar, que Taylor Swift se consolidou como artista pop.

Ao todo, já editou 11 álbuns de originais. O mais recente, “The Tortured Poets Department”, saiu em abril.

As portas do recinto em Lisboa abrem às 16:00 e o início do espetáculo está marcado para as 18:15. Antes de Taylor Swift atuam os Paramore.

Para quem não conseguiu bilhetes, a promotora Last Tour recorda que não haverá bilhetes à venda no estádio, mas há um ponto de informação, que abre às 10:00, “para questões relacionadas com a emissão de bilhetes e apoio ao cliente”.

Tirar fotografias ou gravar vídeos durante o concerto, só mesmo com o telemóvel. ‘Tablets’, máquinas fotográficas profissionais e comerciais, tripés, GoPros e gravadores estão proibidos no recinto.

Posters com um tamanho maior do que uma folha A3, recipientes de vidro e metal ou com uma capacidade para mais do que 50 centilitros também estão na lista de objetos proibidos, tal como o uso de vestuário, fatos ou objetos pessoais que possam impedir a visão de quem está atrás ou em redor, ou “artigos de som”, como cornetas ou vuvuzelas.

Já bebidas alcoólicas, muletas sem atestado médico, aerossóis, perfumes e fumo estão entre os objetos considerados perigosos.

Os transportes públicos serão a melhor maneira de chegar ao Estádio da Luz, até porque a circulação rodoviária e o estacionamento estarão condicionados naquela zona entre sexta-feira e domingo.

No caso de se optar pelo Metro, a estação do Colégio Militar é a melhor para quem tem bilhetes para o piso 3 e o Golden Circle, e a do Alto dos Moinhos para os portadores de bilhetes para os pisos 0 e 1.

Esta informação pode ajudar também quem optar por deslocar-se em autocarros da Carris, táxi ou TVDE.