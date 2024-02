A Junta de Freguesia da Camacha e Casa do Povo da Camacha organizam no dia 18 de fevereiro o cortejo de Carnaval da Camacha, intitulado de ‘Enterro do Osso’.

O cortejo começará às 16h00, num percurso que percorrerá as principiais artérias da vila da Camacha, Madeira, com início na Rua Maria Ascensão (junto à Piscina da Camacha) culminando no Largo da Achada.

A edição de 2024 irá contar com diversos grupos socioculturais da nossa Freguesia, assim como com diversas trupes convidadas, entre as quais a Associação de Animação Geringonça , o Grupo Fitness Team, a Associação Recreativa da Achada de Gaula - Malta do Furor, a Casa do Povo Água de Pena, o Grupo de Animação Sempre Jovem – CMCL + CACI de Câmara de Lobos e a Nuvem D’Afectos- Associação de Animação contando assim com a presença de quase um milhar de foliões que irão preencher as ruas desta Freguesia de cor e alegria.