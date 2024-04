O XXXIX Encontro de Bandas Filarmónicas da RAM realiza-se amanhã e domingo na Vila na Ribeira Brava. A organização deste encontro é, uma vez mais da responsabilidade da Associação de Bandas Filarmónicas da RAM – ABF RAM, com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava e da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus marca presença na sessão de encerramento do primeiro dia de concertos, pelas 19h45 deste sábado.

A edição de 2024 conta com a participação de 12 Bandas filarmónicas regionais, distribuídas pelos dois dias. Amanhã, sábado, o evento terá início às 16h00, com um desfile das formações participantes. A primeira banda a subir ao palco será a Banda Filarmónica do Caniço e Eiras que irá apresentar três temas e finalizar a sua atuação com o seu hino.

Seguem-se a Banda Distrital do Funchal, Os Guerrilhas, a Banda Filarmónica do Faial que tem como Maestro o Saxofonista João Paulo Mendes e a Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha, uma das mais recentes da Região Autónoma da Madeira.

Ainda neste sábado, pelas 18h45, apresentar-se-á a Banda Municipal de Santana com dois temas de Jacob de Haan. Para finalizar os concertos do dia 20 teremos a Banda Municipal da Ribeira Brava que atualmente conta com 40 músicos e 16 jovens aprendizes.

No domingo, 21 abril, o 39º Encontro de Bandas terá início às 15 horas com o habitual desfile. Seguem-se seis apresentações com início às 15h30: a Banda Recreio Camponês; a Banda Municipal de Santa Cruz, sob a direção de Marco Correia; a Banda Orquestral e a Banda Municipal, ambas do Município de Câmara de Lobos, estarão, igualmente, presentes no Encontro. Por último o público terá oportunidade de assistir aos concertos com as e Banda Municipal de Machico (formação esta que, atualmente, que conta com 45 músicos); e a Banda Municipal do Funchal “Artistas Funchalenses”, sob a regência do Maestro Aquilino Domingo da Silva, que terá enquanto convidada especial a cantora Cristina Barbosa.

Em ambos os dias e após a apresentação de cada uma das bandas, serão entregues trofeus de participação para que este evento se mantenha parte da história das Bandas Filarmónicas madeirenses.