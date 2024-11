Inaugurou, esta segunda-feira, a exposição ‘Ecos’, de Mafalda Gonçalves, uma mostra com curadoria de Márcia de Sousa que poderá ser visitada até ao final de fevereiro do próximo ano na Galeria Casa das MUDAS, espaço inserido no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Trata-se de uma mostra que reúne obras em pintura, desenho e colagem (assemblage), entre outras técnicas, da autoria desta artista madeirense.

Na cerimónia de inauguração, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, destacou o valor da mostra e a representatividade dos artistas madeirenses nos espaços tutelados pela Direção Regional da Cultura.

Estas iniciativas permitem que o público tenha uma oferta cultural que “representa bem o que é a atividade deste conjunto de artistas”, disse.

Já Mafalda Gonçalves partilhou o sentido e a essência do seu trabalho, que procura levar as pessoas a sentir mais do que observar. “Tento explorar paisagens imaginárias e interiores, que vão além das paisagens comuns”, afirmou, acrescentando que o recorte está presente em quase toda a obra, seja em tela ou papel, sendo algo que define a sua prática.