As Festas da Sé vão animar o coração da cidade do Funchal entre os dias 31 de maio e 9 de junho, entre a Praça do Município e a Sé, num programa que reserva perto de 40 atuações que envolvem cerca de 200 participantes e 22 grupos.

O investimento nesta iniciativa que prevê dez dias de festa é de 28 mil euros.

O evento organizado pela Câmara Municipal do Funchal, que conta com o JM como ‘media partner’ foi apresentado esta tarde no Salão Nobre da CMF, sendo o objetivo o de trazer gente para o centro da cidade nestes dias que antecipam as primeiras festas de verão, dinamizando o comércio local e o universo cultural do município.

As Festas da Sé vão percorrer as principais artérias do centro da cidade, nomeadamente a Rua dos Ferreiros, Rua do Bispo, Rua da Queimada de Cima e Rua da Queimada de Baixo, Rua João Tavira, Largo do Chafariz, propagando-se também para a Travessa do Forno e Rua do Aljube.

A animação musical será de carater volante, a palmilhar estas que são algumas das ruas mais históricas do centro da cidade, e irá decorrer a partir das 17h30, nos dias da semana, e a partir das 13 horas nos dois fins de semana da sua realização.

Na apresentação do programa, que contou com a presença de alguns dos participantes envolvidos neste cartaz, Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, enalteceu o investimento do município nos artistas do concelho, indicando que a edilidade se compromete a “dignificar a arte” e a “dar condições” para que os trabalhadores deste setor “possam fazer da arte a sua profissão”.

Lembrou, na oportunidade, que o comércio local tem usufruído de uma série de iniciativas promovidas pela CMF, não só instrumentos de comparticipação financeira mas também de uma dinamização de eventos culturais e artísticos que acontecem ao longo do ano. Os estabelecimentos comerciais, ressalvou, vão ter “parte ativa” neste evento, ao servir variados petiscos tradicionais “enquadrados num conjunto de momentos artísticos”.

A autarca salientou ainda o número de grupos contratados para esta edição, que aumentou dos 12 em 2022 e dos 17 em 2023 para 22 em 2024.

A abertura das Festas da Sé acontece esta sexta-feira, às 17h30.

Consulte o programa das Festas da Sé:

Dia 31-05-2024

17h30 – Teatro Bolo do Caco;

– Banda Distrital do Funchal – Os Guerrilhas.

19h30-20h30 – Grupo de Folclore do C.C. Santo António

21h00-23h00 – Buzico

Dia 01-06-2024

13h00-14h00 – Eduard Cojocaru

– Miguel Dantas

17h30-18h30 – Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova

19h00-20h00 – Grupo de Folclore MonteVerde

20h30-23h00 – Mariachi México Madeira

Dia 02-06-2024

13h00-14h00 – Susana Abrantes Duo

– Eduard Cojocaru

17h30-18h30 – Grupo de Folclore do C.C. Santo António

19h00-20h00 – XaMa Brass Band

20h00-22h00 – Estrondilha

Dia 03-06-2024

17h30-18h30 – Seca Pipas

19h00-20h00 – Banda dos Artistas Funchalenses

20h00-22h00 – Madeira Brinco

Dia 04-06-2024

17h30-19h30 – Teatro Bolo do Caco

20h00-22h00 – Buzico

Dia 05-06-2024

17h30-18h30 – Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova

19h00-20h00 – Banda Filarmónica de Santo António

20h00-22h00 – Grupo de Folclore MonteVerde

Dia 06-06-2024

17h30-19h30 – Teatro Bolo do Caco

20h00-22h00 – Estudantina

Dia 07-06-2024

17h30-18h30 – Seca Pipas

19h00-20h00 – Madeira Brinco

20h00-22h00 – Tuna D’Elas

Dia 08-06-2024

13h00-14h00 – Susana Abrantes

– Miguel Dantas

17h30-18h30 – Banda Orquestral de Câmara de Lobos “Os Infantes”

19h00-20h00 – Dupla de Dois

20h00-22h00 – TUMa

Dia 09-06-2024

13h00-14h00 – Susana Abrantes Duo

– Eduard Cojocaru

17h30-19h30 – Encontro de Grupos de Folclore