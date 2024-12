O Conservatório Escola de Artes da Madeira - Escola de Artes vai realizar no próximo dia 21 de dezembro, às 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, um concerto solidário intitulado ‘Música que Alimenta!’, cuja receita será doada ao banco alimentar da madeira.

O evento, promovido pelo Conservatório Orquestra Sinfónica e Ninfas do Atlântico, procura promover o espírito natalício, apelando à partilha e à solidariedade.

“Os bilhetes podem ser uma prenda especial para reunir a família, para oferecer a amigos ou ao amigo secreto, uma oportunidade para pais levarem os filhos a uma atividade cultural de grande valor, ou ainda um gesto de reconhecimento para colaboradores com alto impacto social”, incita um comunicado do Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira.

Os bilhetes, no valor de 10 euros, estão à venda no Conservatório, na sede do Banco Alimentar e no balcão do Jornal da Madeira.