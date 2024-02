No próximo fim de semana sobe ao palco o espetáculo ‘Romeu e Julieta odeiam-se’, a partir de obras de William Shakespeare, protagonizado pelo ‘Teatro Bomba’ – Turma Juvenil de Teatro dos Cursos Livres em Artes do Conservatório, com orientação de Pedro Araújo Santos.

Este espetáculo, que decorrerá no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, terá a sua estreia pelas 20h00 de sábado, dia 24 de fevereiro, com repetição no dia 25, domingo, pelas 16h00.

A entrada é gratuita.