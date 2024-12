A noite de Natal promete ser recheada de opções televisivas para todas as idades e preferências. Os canais generalistas e temáticos prepararam grelhas especiais, com filmes clássicos, estreias, circo e programas de entretenimento para acompanhar em família. Entre a magia dos contos de Natal e as comédias para animar a noite, confira os destaques e planeie a sua consoada sem ter de perder tempo a fazer ‘zapping’.

A partir das 21 horas, a RTP1 irá transmitir o Circo de Natal, “um espetáculo repleto de brilho, magia e atuações incríveis”, com a presença dos rostos daquela estação televisiva: Catarina Furtado, Herman José, Silvia Alberto, Jorge Gabriel, Sónia Araújo, Vanessa Oliveira, Tânia Ribas de Oliveira, José Pedro Vasconcelos, José Carlos Malato, Gilmário Vemba, Isabel Silva, Pedro Alves e João Paulo Rodrigues. Pouco depois das 21h30, a SIC transmite o 46.º Festival Internacional Do Circo De Monte-Carlo, sendo que, a partir das 00h30, pode ser visto um clássico dos filmes de Natal, ‘O Amor Acontece’, que mostra “a vida de oito casais que lidam com as suas vidas amorosas, mas também com alguns dissabores no que toca ao amor, durante o mês antes do Natal em Londres.”