Fique a par da programação para roteiros do próximo fim-de-semana nos hotéis da coleção Savoy Signature:

Restaurante Alambique

Saccharum

Em todas as sextas-feiras de novembro, o Saccharum convida a uma experiência autêntica de fado ao vivo, recriando a atmosfera íntima das casas de fado portuguesas. A noite inclui um delicioso jantar de 3 ou 4 pratos com bebidas da seleção Saccharum, uma bebida de boas-vindas e estacionamento. Inspirado em nomes emblemáticos como Amália Rodrigues, Carminho e Dulce Pontes, o evento celebra a riqueza da cultura portuguesa e a emoção do fado. Uma oportunidade única para vibrar com o verdadeiro espírito da saudade.

Para mais informações e reservas: 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

***

Onda Azul

Calheta Beach

16.11.2024 | sábado

O Onda Azul convida a sentir o poder do fado ao vivo num jantar concerto cheio de sentimento e saudade. Com início às 19h, a noite de fados inclui cocktail de boas-vindas, bebidas durante a refeição e atuação de fadistas acompanhadas por viola de fado e guitarra portuguesa, onde serão interpretados os fados mais popularizados da conhecida Amália Rodrigues ou Mariza.

Para mais informações e reservas: 291 820 300 | calhetabeach@savoysignature.com

***

Biblioteca

Savoy Palace

14.11.2024 | quinta-feira

A música clássica volta a encher o Savoy Palace de melodias e harmonias, com a presença da Orquestra Clássica da Madeira. A partir das 21h, na Biblioteca do hotel, o melhor da cultura vem até aos convidados.

Para mais informações e reservas: 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com