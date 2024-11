Fique a par da programação para roteiros do próximo fim-de-semana nos hotéis da coleção Savoy Signature:

Restaurante Alambique

Saccharum

Em todas as sextas-feiras de novembro, o Saccharum convida a uma experiência autêntica de fado ao vivo, recriando a atmosfera íntima das casas de fado portuguesas. A noite inclui um delicioso jantar de 3 ou 4 pratos com bebidas da seleção Saccharum, uma bebida de boas-vindas e estacionamento. Inspirado em nomes emblemáticos como Amália Rodrigues, Carminho e Dulce Pontes, o evento celebra a riqueza da cultura portuguesa e a emoção do fado. Uma oportunidade única para vibrar com o verdadeiro espírito da saudade.

Para mais informações e reservas: 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

***

Cloud Bar

NEXT

07.11.2024 | quinta-feira

21:30

Noite de cinema no CineCloud

08.11.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:30

Animação ao som do DJ João Garcia

09.11.2024 | sábado

20:30 – 23:30

Animação ao som do DJ Nelson Caires

10.11.2024 | domingo

20:30 – 23:30

Animação ao som do DJ Nelson Caires

***

Vimes Entertainment Bar

Savoy Palace

08.11.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:00

Animação com os Get2gether

09.11.2024 | sábado

20:30 – 23:00

Animação com os Walking Grooves

10.11.2024 | domingo

20:30 – 23:00

Animação com os V.E.N Trio