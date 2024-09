Anote a data de 28 de setembro e dirija-se ao rooftop do Cloud Bar.

É lá que, a partir das 16h00, começa a festa de despedida do verão e que promete música a preceito, designadamente com a presença do reconhecido DJ Frandisco.

A última festa Cloud Sensations contará, ademais, com a presença de DJs regionais.

“Frandisco, DJ e produtor português, é conhecido pela sua mistura exótica de Indie Dance, New Wave, Melodic House e Techno, com influências que vão desde Italo Disco a Organic e Downtempo. Esta combinação única de sons promete uma viagem no tempo, através da fusão de sintetizadores futuristas com sonoridades orgânicas, criando um ambiente musical imperdível.

A festa começa às 16h00 com os ritmos dos DJs Nuno Marcial & Bruno Santos e continua às 18h00 com o DJ Nelson Caires, um dos principais nomes da cena eletrónica madeirense. A partir das 20h00, será Frandisco a tomar conta da pista, prometendo uma atuação vibrante que transportará o público numa viagem musical única, marcada por cadências envolventes e batidas contagiantes.

Frandisco, que já atuou em locais icónicos como o Marriot Copacabana no Rio de Janeiro, o Altheas Rooftop em Nova Iorque, e o Dear Darling em Londres, promete trazer para o Cloud Bar o seu som distintivo, transformando o rooftop do NEXT num cenário perfeito para a despedida do verão”, informa o gabinete de comunicação da Savoy Signature à imprensa.