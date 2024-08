Continuará patente até ao final de setembro a exposição fotográfica intitulada “25 Anos do nosso Bailinho”, que foi inaugurada pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude no passado dia 24 de julho, na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial.

Trata-se de uma exposição com mais de uma centena de fotografias que pretende recordar os principais momentos e acontecimentos que ocorreram ao longo dos 25 anos de existência do Grupo Recreativo da Casa do Povo de São Roque do Faial.

A exposição, que ilustra muitas das iniciativas do grupo, na Região e também fora dela, continuará aberta ao público no horário de expediente (9:30 –12:30 h e das 14:00–15:30h).